CONCERT DE PRINTEMPS Rivesaltes
CONCERT DE PRINTEMPS Rivesaltes samedi 11 avril 2026.
CONCERT DE PRINTEMPS
Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:30:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Les Musiciens de Rivesaltes fêtent le printemps.
.
Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 14 49 84 49 jp.ricard@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musiciens de Rivesaltes celebrate spring.
L’événement CONCERT DE PRINTEMPS Rivesaltes a été mis à jour le 2026-02-19 par BIT DE RIVESALTES