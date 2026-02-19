CONCERT DE PRINTEMPS Rivesaltes

CONCERT DE PRINTEMPS Rivesaltes samedi 11 avril 2026.

Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-11 15:30:00
2026-04-11

Les Musiciens de Rivesaltes fêtent le printemps.
Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 14 49 84 49  jp.ricard@free.fr

The Musiciens de Rivesaltes celebrate spring.

L’événement CONCERT DE PRINTEMPS Rivesaltes a été mis à jour le 2026-02-19 par BIT DE RIVESALTES