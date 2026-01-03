Concert de printemps Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne
Concert de printemps Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne samedi 28 mars 2026.
Concert de printemps
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert de printemps de Condé Music.
Pratique à la salle Condé Confluence. .
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de printemps
L’événement Concert de printemps Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-11-25 par OT CdC Coeur du Perche