Concert de printemps

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Concert de printemps organisé par l’Union musicale Saint-Amandoise

Avec la participation de l’Union musicale d’Asnières-les-Bourges. Concert sous la direction de Stéphane Boyer 5 .

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

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English :

Spring concert organized by the Union musicale Saint-Amandoise

L’événement Concert de printemps Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-11 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE