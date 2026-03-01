Concert de printemps Saint-Amand-Montrond
Concert de printemps Saint-Amand-Montrond samedi 21 mars 2026.
Concert de printemps
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 22:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Concert de printemps organisé par l’Union musicale Saint-Amandoise
Avec la participation de l’Union musicale d’Asnières-les-Bourges. Concert sous la direction de Stéphane Boyer 5 .
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33
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English :
Spring concert organized by the Union musicale Saint-Amandoise
L’événement Concert de printemps Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-11 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE