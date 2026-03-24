Concert de Printemps Place des Halles Saint-Didier-sur-Chalaronne
Concert de Printemps Place des Halles Saint-Didier-sur-Chalaronne vendredi 17 avril 2026.
Concert de Printemps
Place des Halles Foyer Paroissial Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez passer une soirée musicale avec Le Chœur contemporain La Cantalaronne (en 1ère partie) et La Chorale de Viriat (2ème partie)
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Place des Halles Foyer Paroissial Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 3c.cantalaronne@gmail.com
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English :
Enjoy a musical evening with Le Ch?ur contemporain La Cantalaronne (1st part) and La Chorale de Viriat (2nd part)
L’événement Concert de Printemps Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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