Concert de Printemps Place des Halles Saint-Didier-sur-Chalaronne

Concert de Printemps

Place des Halles Foyer Paroissial Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez passer une soirée musicale avec Le Chœur contemporain La Cantalaronne (en 1ère partie) et La Chorale de Viriat (2ème partie)

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Place des Halles Foyer Paroissial Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 3c.cantalaronne@gmail.com

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English :

Enjoy a musical evening with Le Ch?ur contemporain La Cantalaronne (1st part) and La Chorale de Viriat (2nd part)

L’événement Concert de Printemps Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre