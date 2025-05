Concert de printemps – Saint-Fargeau, 17 mai 2025 20:30, Saint-Fargeau.

Yonne

Concert de printemps Salle des sports Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Harmonie Saint-Fargeau et Bléneau. Avec l’orchestre junior l’Accroch’notes. Buvette et tombola sur place. Réservation possible. .

Salle des sports

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 46 43 47 contact@accroch-notes.fr

