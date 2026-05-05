Saint-Jean-d’Angély

Concert de printemps

47 boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Le printemps musical de l’Ecole de musique nous invite au voyage . Portés par le souffle de l’aventure, les musiciens et choristes nous emmènent loin, à la découverte d’imaginaires musicaux variés. Alors embarquons tous et dépassons l’horizon !

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47 boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net

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L’événement Concert de printemps Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge