Concert de printemps Saint-Jean-d’Angély
Concert de printemps Saint-Jean-d’Angély mercredi 6 mai 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Concert de printemps
47 boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Le printemps musical de l’Ecole de musique nous invite au voyage . Portés par le souffle de l’aventure, les musiciens et choristes nous emmènent loin, à la découverte d’imaginaires musicaux variés. Alors embarquons tous et dépassons l’horizon !
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47 boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net
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L’événement Concert de printemps Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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