Concert de Printemps Église Saint-Valère Saint-Vallier

Concert de Printemps

Église Saint-Valère Place de la Liberté Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Les 4 saisons en Charolais donne son concert de Printemps

Duo Orgue et Saxophone

Valentine Michaud

Saxophoniste versatile, Valentine allie finesse musicale et vision artistique hors du commun. Lauréate de nombreux prix, Valentine est régulièrement invitée en tant que soliste par des orchestres de renom. Elle se produit également en duos piano avec Akvilé Sileikaité (duo Akmi), percussions avec son frère Gabriel Michaud… et orgue !

Jean-Baptiste Robin

Jean-Baptiste figure parmi les compositeurs et organistes français les plus réputés de sa génération. Organiste par quartier de la chapelle royale du château de Versailles, il se produit activement en tant que soliste sur les cinq continents il est invité en tant que soliste sur des scènes internationales. Jean-Baptiste Robin est l’auteur d’une œuvre abondante exécutée par de nombreuses formations orchestrales et de musique de chambre ; il enseigne l’orgue et la composition au CRR de Versailles.

Programme

Les compositeurs pressentis sont Bach, Rameau, Lully, Purcell et Mozart, avec également quelques surprises en cours d’élaboration, issues de transcriptions que Jean-Baptiste Robin réalisent actuellement. .

Église Saint-Valère Place de la Liberté Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 52 92 41 les4saisonsencharolais@gmail.com

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English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-03-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II