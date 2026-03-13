Concert de printemps

avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Les musiciens de l’Harmonie sont heureux de vous inviter à leur traditionnel Concert de

Printemps le dimanche 19 Avril à 17h, espace Jean Chalavon.

.

avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes harmonie.saintesigolene@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The musicians of the Harmonie are delighted to invite you to their traditional Spring Concert

Spring Concert on Sunday April 19 at 5pm, espace Jean Chalavon.

L’événement Concert de printemps Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron