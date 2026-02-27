Concert de Printemps Eglise Saint-Martin Salies-de-Béarn

Concert de Printemps

Eglise Saint-Martin 40 rue Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un concert comme on les aime avec de l’émotion, de la bonne humeur ! Le Chœur mixte salisien vous présentera son Grand Concert de Printemps avec un programme revisité et des inédits. A noter dans les agendas pour bien démarrer la saison. .

Eglise Saint-Martin 40 rue Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine choeurdesel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Béarn des Gaves