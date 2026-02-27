Concert de Printemps Eglise Saint-Martin Salies-de-Béarn
Concert de Printemps
Eglise Saint-Martin 40 rue Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Un concert comme on les aime avec de l’émotion, de la bonne humeur ! Le Chœur mixte salisien vous présentera son Grand Concert de Printemps avec un programme revisité et des inédits. A noter dans les agendas pour bien démarrer la saison. .
Eglise Saint-Martin 40 rue Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine choeurdesel@gmail.com
