Concert de printemps Saumur
Concert de printemps Saumur samedi 4 avril 2026.
Concert de printemps
Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Les musiciens de l’Orchestre d’harmonie de Saumur sont heureux de vous inviter à leur concert de printemps.
En 2ème partie du concert, vous aurez le plaisir d’écouter l’Harmonie de Sablé-sur-Sarthe.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 4 avril 2026 à partir de 20h30. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire orchestredharmoniedesaumur@gmail.com
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English :
The musicians of the Orchestre d?harmonie de Saumur are delighted to invite you to their spring concert.
L’événement Concert de printemps Saumur a été mis à jour le 2026-03-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME