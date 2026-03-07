Concert de printemps

Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les musiciens de l’Orchestre d’harmonie de Saumur sont heureux de vous inviter à leur concert de printemps.

En 2ème partie du concert, vous aurez le plaisir d’écouter l’Harmonie de Sablé-sur-Sarthe.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 avril 2026 à partir de 20h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire orchestredharmoniedesaumur@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The musicians of the Orchestre d?harmonie de Saumur are delighted to invite you to their spring concert.

L’événement Concert de printemps Saumur a été mis à jour le 2026-03-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME