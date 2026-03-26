Concert de printemps Si on chantait Espace Géard Philipe Jarny

Concert de printemps Si on chantait

Espace Géard Philipe 7 rue Clément Humbert Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concert de printemps Si on chantait de l’Harmonie Municipale de Jarny

Gratuit sur réservation par téléphoneTout public

0 .

Espace Géard Philipe 7 rue Clément Humbert Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 20 67 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Si on chantait spring concert by the Harmonie Municipale de Jarny

Free on reservation by phone

L’événement Concert de printemps Si on chantait Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL