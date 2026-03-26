Concert de printemps Si on chantait Espace Géard Philipe Jarny
Concert de printemps Si on chantait Espace Géard Philipe Jarny dimanche 12 avril 2026.
Concert de printemps Si on chantait
Espace Géard Philipe 7 rue Clément Humbert Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concert de printemps Si on chantait de l’Harmonie Municipale de Jarny
Gratuit sur réservation par téléphoneTout public
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Espace Géard Philipe 7 rue Clément Humbert Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 20 67 24
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English :
Si on chantait spring concert by the Harmonie Municipale de Jarny
Free on reservation by phone
L’événement Concert de printemps Si on chantait Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL
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