Concert Sourire d’Été , une invitation au voyage poétique et musical.

L’association Clé en Val d’Adour vous invite à un moment musical, en l’église de Saint-Martin d’Héchac. Ce concert intitulé Sourire d’Été promet une expérience sensible et inspirante, mêlant poésie et musiques du monde.

À l’affiche, deux formations aux univers complémentaires En Ballade Au Delà des Nuages (A.D.N) et PL’URIEL, qui uniront leurs talents pour offrir un duo poésical autour de voix, guitare et percussions. Le public sera entraîné dans un voyage musical délicat et chaleureux, où les mots rencontrent les sonorités du monde avec émotion et finesse.

Ce concert, à participation libre, s’adresse à tous les publics, curieux, mélomanes ou simplement en quête d’un moment de beauté et de partage, dans le cadre apaisant d’une église à l’acoustique remarquable.

Organisé avec le soutien de la commune par l’association Clé en Val d’Adour, cet événement contribue à valoriser la culture vivante en milieu rural, et à faire rayonner le patrimoine artistique local.

À l’Eglise Saint-Martin d’Hechac SOUBLECAUSE

Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 72 30 25 cle.valdadour@gmail.com

English :

Sourire d?Été » concert, an invitation to a poetic and musical voyage.

The « Clé en Val d?Adour » association invites you to a musical moment in the church of Saint-Martin d?Héchac. The concert, entitled « Sourire d?Été », promises a sensitive and inspiring experience, blending poetry and world music.

The line-up features two complementary groups: « En Ballade Au Delà des Nuages (A.D.N) » and PL?URIEL, who will combine their talents to offer a poetic duo featuring voice, guitar and percussion. The audience will be taken on a warm and delicate musical journey, where words meet the sounds of the world with emotion and finesse.

This free concert is aimed at all audiences, whether curious, music-lovers or simply looking for a moment of beauty and sharing, in the soothing setting of a church with remarkable acoustics.

Organized with the support of the commune by the association Clé en Val d?Adour, this event helps to promote living culture in rural areas, and to raise the profile of the local artistic heritage.

German :

Konzert « Sourire d’Été » (Sommerlächeln), eine Einladung zu einer poetischen und musikalischen Reise.

Der Verein « Clé en Val d’Adour » lädt Sie zu einem musikalischen Moment in der Kirche von Saint-Martin d’Héchac ein. Das Konzert mit dem Titel « Sourire d’Été » (Sommerlächeln) verspricht eine sensible und inspirierende Erfahrung, die Poesie und Musik aus aller Welt miteinander verbindet.

Auf dem Programm stehen zwei Formationen mit komplementären Welten: « En Ballade Au Delà des Nuages (A.D.N) » und PL?URIEL, die ihre Talente vereinen, um ein poetisches Duett mit Stimme, Gitarre und Perkussion zu bieten. Das Publikum wird auf eine zarte und warmherzige musikalische Reise mitgenommen, auf der Worte auf die Klänge der Welt treffen, mit Emotionen und Finesse.

Dieses Konzert richtet sich an alle, die neugierig sind, Musik lieben oder einfach einen Moment der Schönheit und des Teilens in der beruhigenden Umgebung einer Kirche mit bemerkenswerter Akustik suchen.

Die Veranstaltung wird mit Unterstützung der Gemeinde von der Vereinigung Clé en Val d’Adour organisiert und trägt dazu bei, die lebendige Kultur in ländlichen Gebieten aufzuwerten und das lokale künstlerische Erbe zu verbreiten.

Italiano :

Sourire d’Été », un invito a un viaggio poetico e musicale.

L’associazione « Clé en Val d’Adour » vi invita a vivere un’esperienza musicale nella chiesa di Saint-Martin d’Héchac. Il concerto, intitolato « Sourire d’Été », promette di essere un’esperienza sensibile e stimolante, che unisce poesia e musica mondiale.

La formazione prevede due gruppi complementari: En Ballade Au Delà des Nuages (A.D.N) e PL?URIEL, che uniranno i loro talenti per eseguire un duetto poetico di voce, chitarra e percussioni. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale caldo e delicato, dove le parole incontrano i suoni del mondo con emozione e finezza.

Questo concerto gratuito è aperto a tutti, curiosi, amanti della musica o semplicemente in cerca di un momento di bellezza e condivisione, nella cornice rilassante di una chiesa dall’acustica straordinaria.

Organizzato con il sostegno delle autorità locali dall’associazione Clé en Val d’Adour, questo evento contribuisce a promuovere la cultura viva nelle zone rurali e a far conoscere il patrimonio artistico locale.

Espanol :

Concierto « Sourire d’Été », una invitación a un viaje poético y musical.

La asociación « Clé en Val d’Adour » le invita a una experiencia musical en la iglesia de Saint-Martin d’Héchac. El concierto, titulado « Sourire d’Été », promete ser una experiencia sensible e inspiradora, que combinará poesía y músicas del mundo.

En el cartel figuran dos grupos complementarios: En Ballade Au Delà des Nuages (A.D.N) y PL’URIEL, que combinarán sus talentos para interpretar un dúo poético de voz, guitarra y percusión. El público se embarcará en un viaje musical cálido y delicado, donde las palabras se encuentran con los sonidos del mundo con emoción y delicadeza.

Este concierto gratuito está abierto a todos, ya sean curiosos, amantes de la música o simplemente en busca de un momento de belleza y de compartir, en el marco relajante de una iglesia con una acústica excepcional.

Organizado con el apoyo de las autoridades locales por la asociación Clé en Val d’Adour, este evento contribuye a promover la cultura viva en las zonas rurales y a dar a conocer el patrimonio artístico local.

