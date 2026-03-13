Concert de Printemps Salle l’Ostardéria Terval

Concert de Printemps

Salle l’Ostardéria La Tardière Terval Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’ochestre Ovia invite l’OHVE

L’Orchestre d’Harmonie du Val d’Evre avec Joséphine Briand, Tristan Rousseau, Vianney Ranson

Ce sera un moment convivial et musical ouvert à tous, une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le répertoire des harmonies locales.

Entrée payante

Renseignements et réservations au 06 82 51 67 30 .

Salle l’Ostardéria La Tardière Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 51 67 30

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English :

Ovia Orchestra invites OHVE

L’événement Concert de Printemps Terval a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin