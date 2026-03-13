Concert de Printemps Salle l’Ostardéria Terval
Concert de Printemps Salle l’Ostardéria Terval dimanche 26 avril 2026.
Concert de Printemps
Salle l’Ostardéria La Tardière Terval Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’ochestre Ovia invite l’OHVE
L’Orchestre d’Harmonie du Val d’Evre avec Joséphine Briand, Tristan Rousseau, Vianney Ranson
Ce sera un moment convivial et musical ouvert à tous, une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le répertoire des harmonies locales.
Entrée payante
Renseignements et réservations au 06 82 51 67 30 .
Salle l’Ostardéria La Tardière Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 51 67 30
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English :
Ovia Orchestra invites OHVE
L’événement Concert de Printemps Terval a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin