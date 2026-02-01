Concert de printemps l’Aquarium Thury

Concert de printemps

Piano à 4 mains avec Etté KIM et Charles LAVAUD qui joueront la Fantaisie en Fa mineur de Schubert, dans le forêt de Bohême de Dvorak, le Quatuor en la mineur de Brahms.

Concert organisé par l’AIEPPFP (Association Intercommunale d’Éducation Populaire et Permanente de Forterre-Puisaye). .

l’Aquarium 1 Place de l’Église Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

