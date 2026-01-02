Concert de printemps RANDONNAI Tourouvre au Perche

Concert de printemps

RANDONNAI Eglise Saint-Malo Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez découvrir ou redécouvrir l’harmonie de Randonnai en concert. Le petit orchestre interprétera des morceaux suivi du grand orchestre. concert varié avec la trentaine de musiciens de l’harmonie de Randonnai. Libre participation. .

RANDONNAI Eglise Saint-Malo Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche