Concert de Printemps Union Musicale La Margelle Civray
Concert de Printemps Union Musicale La Margelle Civray dimanche 29 mars 2026.
Concert de Printemps Union Musicale
La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Concert de Printemps de l’Union Musicale de Civray
Programme à venir. .
La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49
English : Concert de Printemps Union Musicale
German : Concert de Printemps Union Musicale
Italiano :
Espanol : Concert de Printemps Union Musicale
L’événement Concert de Printemps Union Musicale Civray a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou