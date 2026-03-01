Concert de Printemps

Salle Cassiopée Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars 2026 15:00

Moment de partage musical incontournable: pour son traditionnel Concert de Printemps.

Dimanche 29 mars 2026 15:00

Moment de partage musical incontournable: pour son traditionnel Concert de Printemps, l’Orchestre d’Harmonie du Val de l’Indre (OHVI) reçoit le groupe Akwa-Jig, l’une des entités de AKWABA’A formation multiple basée à Esvres sur Indre. Le Président Bernard LE GUEN et la Directrice Musicale Maryse Toupin nous promettent une après-midi festive autour de l’Irlande et des musiques celtiques particulièrement entraînantes.

Musiques spécifiques pour orchestre d’harmonie, standards de jazz, musiques du monde.

Akwa-Jig, groupe invité, nous emmènera vers l’Irlande avec son programme inspiré de musiques celtiques et dansantes.

Ce concert, à ne pas manquer, se tiendra le dimanche 29 mars à 15h à la salle Cassiopée. .

Salle Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

For this Spring Concert, the Orchestre d?Harmonie du Val de l?Indre (OHVI) welcomes the Orchestre d?Harmonie de Joué- lès-Tours. The reputation of this orchestra is well established.

L’événement Concert de Printemps Veigné a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme