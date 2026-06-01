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Concert de printemps Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert de printemps Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert de printemps Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Villedieu-les-Poêles

Adresse : Eglise de Saint-Pierre du Tronchet

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert de printemps

Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre du Tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Eglise de Saint-Pierre du Tronchet avec Joker Jazz Band. Musique populaire et jazz.   .

Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre du Tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 82 28 84 13  sauvegardedeseglises@sfr.fr

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Villedieu-les-Poêles

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