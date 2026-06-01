Concert de printemps Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Concert de printemps Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 14 juin 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Concert de printemps
Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre du Tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Eglise de Saint-Pierre du Tronchet avec Joker Jazz Band. Musique populaire et jazz. .
Villedieu-les-Poêles Eglise de Saint-Pierre du Tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 82 28 84 13 sauvegardedeseglises@sfr.fr
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English : Concert de printemps
L’événement Concert de printemps Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Villedieu-les-Poêles
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