CONCERT DE PRIX LIBRE ET DONIMO Sainte-Croix-Vallée-Française

CONCERT DE PRIX LIBRE ET DONIMO

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Participation libre

Début : 2026-03-04 19:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Pendant les vacances de février, le Foyer rural vous propose une soirée en pleine semaine pour sautiller ensemble après avoir dégusté un délicieux Bo Bun ou un tout aussi délicieux Bun Cha. Concert de Prix libre (cold punk & pop zarbi) et Donimo (pop chantée & new wave). Buvette, repas & bonne humeur sur place !

Pendant les vacances de février, le Foyer rural vous propose une soirée en pleine semaine (et oui, on ose tout !) pour sautiller ensemble après avoir dégusté un délicieux Bo Bun ou un tout aussi délicieux Bun Cha préparé par Victor !

Prix libre cold punk & pop zarbi

Donimo pop chantée & new wave

Entrée à prix libre Buvette à petit prix Repas & bonne humeur sur place ! .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

During the February vacations, the Foyer rural is offering a mid-week evening of hopping together after a delicious Bo Bun or Bun Cha. Concert by Prix libre (cold punk & zany pop) and Donimo (sung pop & new wave). Refreshments, food & fun on site!

