Le Burgaud

CONCERT DE PROJET SERPICO

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Projet Serpico pourrait symboliser le grand remplacement de la machine par l’homme …

Tout y est fait à la maison, selon une bonne vieille recette si c’est bon pour nous, c’est bon pour vous ! On leur a dit qu’ils font penser à Bashung et Higelin, avec cette manière de raconter la vie qu’il y a avant la mort. Ici, beaucoup de chapelles musicales sont visitées, mais le rock reste tenace !

(Sur réservation, il est possible de manger sur-place, avant le concert.) 5 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Project Serpico could symbolize the great replacement of the machine by man …

L’événement CONCERT DE PROJET SERPICO Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE