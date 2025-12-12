Concert de Psykasya Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 23 janvier 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Autrice, compositrice, interprète, harpiste et technicienne, Adriane Anguis réunit ses multiples talents sous le nom de Psykasya.

Mélange de sensibilité, de mélancolie, et de mystère, sa folk nous plonge dans une ambiance obscure, quasi mystique. Dans ses chansons, il est question de nuit, de sorcières, des allégories sombrement poétiques sur des passages de vie. Entre des influences celtiques et trip-hop, Adriane Anguis façonne son monde au fil de ses inspirations.

En partenariat avec le Jardin Moderne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine