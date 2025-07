Concert de Quartet Impro Jazz Galerie des Corsaires Bayonne

Concert de Quartet Impro Jazz

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Quartet Improvisation Jazz de Lutfi Jakfar Bob Sellers piano, Marc Alibert guitare, Gerald Müller guitare-basse, Lutfi Jakfar batterie.

Chaque musicien apporte sa profondeur et sa clarté au quartet tout en essayant de conserver la synergie entre des âmes sympathiques. Le quartet trouve immédiatement son équilibre en se tournant vers le swing. Le côté enjoué se retrouve sur des thèmes de comedie musicale et la quiétude lyrique l’emporte sur des ballades et des valses, tout en explorant des formes et des couleurs essentielles avec toujours ce balancement direct qui captive l’oreille et le souffle. Ici les musiciens du nouveau Quartet de Lutfi Jakfar se livrent à une conversation intelligente une fois de plus. .

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 09 23

