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Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Petit Niort Mirambeau

Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Petit Niort Mirambeau dimanche 2 août 2026.

Lieu : Petit Niort

Adresse : Chemin Saint-Jacques de Compostelle

Ville : 17150 Mirambeau

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8

Mirambeau

Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries

Petit Niort Chemin Saint-Jacques de Compostelle Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil), à l’Eglise Saint-Martin du Petit Niort.
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Petit Niort Chemin Saint-Jacques de Compostelle Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73  mirambeau.infos@gmail.com

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English :

As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a string quartet concert by Vox Cordis from Aracaju (Brazil) will be held at the Saint-Martin Church in Petit Niort.

L’événement Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Mirambeau a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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