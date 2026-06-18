Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Petit Niort Mirambeau
Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Petit Niort Mirambeau dimanche 2 août 2026.
Mirambeau
Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries
Petit Niort Chemin Saint-Jacques de Compostelle Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil), à l’Eglise Saint-Martin du Petit Niort.
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Petit Niort Chemin Saint-Jacques de Compostelle Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73 mirambeau.infos@gmail.com
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English :
As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a string quartet concert by Vox Cordis from Aracaju (Brazil) will be held at the Saint-Martin Church in Petit Niort.
L’événement Concert de Quatuor à cordes Vox Cordis d’Aracaju (Brésil) 37ème festival international des Eurochestries Mirambeau a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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