Concert de quatuorà cordes Église Saint-Jean-de-Côle

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Côle

Concert de quatuorà cordes

Église Place de l’Église Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Ad Manaurem 1762 invite trois formations de Paris, Londres et Vienne. Répertoire classique sous la direction artistique de Johannes Meissl.

Réservation recommandée. .

Église Place de l’Église Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert de quatuorà cordes

L’événement Concert de quatuorà cordes Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-08-10 par Isle-Auvézère