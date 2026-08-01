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Concert de quatuorà cordes Église Saint-Jean-de-Côle

vendredi 28 août 2026 · Église · Saint-Jean-de-Côle

Concert de quatuorà cordes Église Saint-Jean-de-Côle

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Église
Adresse
Place de l'Église
Ville
24800 Saint-Jean-de-Côle
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Jean-de-Côle

Concert de quatuorà cordes

Église Place de l’Église Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Ad Manaurem 1762 invite trois formations de Paris, Londres et Vienne. Répertoire classique sous la direction artistique de Johannes Meissl.

Réservation recommandée.   .

Église Place de l’Église Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert de quatuorà cordes

L’événement Concert de quatuorà cordes Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-08-10 par Isle-Auvézère

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