Concert de quatuorà cordes Église Saint-Jean-de-Côle
vendredi 28 août 2026 · Église · Saint-Jean-de-Côle
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Côle
Concert de quatuorà cordes
Église Place de l’Église Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Ad Manaurem 1762 invite trois formations de Paris, Londres et Vienne. Répertoire classique sous la direction artistique de Johannes Meissl.
Réservation recommandée. .
Église Place de l’Église Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert de quatuorà cordes
L’événement Concert de quatuorà cordes Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-08-10 par Isle-Auvézère
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