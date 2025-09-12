Concert de Radio Clash & DJ set de La Gamine Le Chalutier La Baume-d’Hostun

Concert de Radio Clash & DJ set de La Gamine Le Chalutier La Baume-d’Hostun vendredi 12 septembre 2025.

Concert de Radio Clash & DJ set de La Gamine

Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-12 22:00:00
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-12 22:00:00

Date(s) :
2025-09-12

Radio Clash & La Gamine débarquent au Chalulu’ pour une soirée qui sent bon le rock, le punk, le funk et la tekno !
Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   communication@lechalutier.org

English :

Radio Clash & La Gamine come to Chalulu’ for an evening of rock, punk, funk and tekno!

German :

Radio Clash & La Gamine landen im Chalulu’ für einen Abend, der nach Rock, Punk, Funk und Tekno riecht!

Italiano :

Radio Clash & La Gamine arrivano a Chalulu’ per una notte di rock, punk, funk e tekno!

Espanol :

Radio Clash y La Gamine llegan a Chalulu’ para una noche de rock, punk, funk y tekno

