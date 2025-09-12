Concert de Radio Clash & DJ set de La Gamine Le Chalutier La Baume-d’Hostun
Concert de Radio Clash & DJ set de La Gamine
Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun Drôme
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-12 22:00:00
2025-09-12
Radio Clash & La Gamine débarquent au Chalulu’ pour une soirée qui sent bon le rock, le punk, le funk et la tekno !
Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@lechalutier.org
English :
Radio Clash & La Gamine come to Chalulu’ for an evening of rock, punk, funk and tekno!
German :
Radio Clash & La Gamine landen im Chalulu’ für einen Abend, der nach Rock, Punk, Funk und Tekno riecht!
Italiano :
Radio Clash & La Gamine arrivano a Chalulu’ per una notte di rock, punk, funk e tekno!
Espanol :
Radio Clash y La Gamine llegan a Chalulu’ para una noche de rock, punk, funk y tekno
