Concert de Radio Craponne Saint-Pal-de-Chalencon
Concert de Radio Craponne Saint-Pal-de-Chalencon dimanche 15 février 2026.
Concert de Radio Craponne
Salle du Rex Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Concert Radio-Craponne à St Pal de Chalencon
Dimanche 15 Février, à 17h00, salle d'Animation Rurale (REX).
Jean-Pierre et ses amis reprennent les chansons de Bob Dylan, Graeme Allwright, Hugues Aufray.
Entrée 10 €.
.
Salle du Rex Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
English :
Radio-Craponne concert in St Pal de Chalencon
Sunday February 15, 5pm, Salle d'Animation Rurale (REX).
Jean-Pierre and friends cover songs by Bob Dylan, Graeme Allwright and Hugues Aufray.
Admission 10?
