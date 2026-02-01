Concert de Radio Craponne

Salle du Rex Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Concert Radio-Craponne à St Pal de Chalencon

Dimanche 15 Février, à 17h00, salle d’Animation Rurale (REX).

Jean-Pierre et ses amis reprennent les chansons de Bob Dylan, Graeme Allwright, Hugues Aufray.

Entrée 10 €.

.

Salle du Rex Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Radio-Craponne concert in St Pal de Chalencon

Sunday February 15, 5pm, Salle d’Animation Rurale (REX).

Jean-Pierre and friends cover songs by Bob Dylan, Graeme Allwright and Hugues Aufray.

Admission 10?

L’événement Concert de Radio Craponne Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron