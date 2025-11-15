CONCERT DE RAFAEL PRADAL Le Burgaud
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2025-11-15
Rafael Pradal
Issu d’une famille d’artistes toulousaine bien connue, Rafael Pradal Arenas est un pianiste Flamenco qui s’est formé seul. Apprenant à jouer de la guitare Flamenca pour dominer les techniques et les codes du Flamenco, Rafael a retranscrit tout cela dans son piano Flamenco. En-dehors des créations de son père Vicente Pradal et des autres projets auxquels il participe, Rafael créa 3 spectacles Tecla Colorá , Solo Piano , Tocando al cielo . Pour ce concert en duo, il interprétera différentes œuvres aux accents Andalou, Classique et Jazz, accompagné de son ami Miguel Fernandez à la batterie.
Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
