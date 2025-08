Concert de Raisin Sex au Wattignies ! ???? Wattignies (Le) Nantes

Concert de Raisin Sex au Wattignies ! ???? Wattignies (Le) Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 20:00 – 22:30

Gratuit : oui gratuit Tout public

Ces textes sont mis en musique et accompagnés au chant par Claire L’hostis (trompette/clarinette/clavier/percussion) et Mathias Mantello (percussions/clavier). En plus d’une forme concert « classique » (durée 1h10), nous avons développé autour de nos chansons une mise en scène (BöBö! Bye!Bye! durée 1h25).Proposition improbable, doucement poétiquement, drolatique, un voyage en absurdie.Nous convions le public à assister à une forme hybride, un spectacle de cabaret où s’imbriqueraient sur scène : concert, happening et… fête de famille.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83