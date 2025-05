Concert de Rap paysan – Uzerche, 7 juin 2025 20:30, Uzerche.

Corrèze

Concert de Rap paysan Cour Jean Jaurès Uzerche

7 juin 2025 20:30

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Concert de Rap paysan avec Mantis BDK et son crew.

Avec ses rimes et ses punchlines affûtées Mantis raconte la ruralité et partage sa vision du monde. Accompagné par MC PEF (rap et ragga) et CedMan (reggae).

Prix libre.

Restauration sur place. .

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 71 48 inscription@laptitefabriquesolidaire.org

