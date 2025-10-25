Concert de rap: Rimé/Téty/H.Z à l’Hydre Crest

Concert de rap: Rimé/Téty/H.Z à l’Hydre Crest samedi 25 octobre 2025.

Concert de rap: Rimé/Téty/H.Z à l’Hydre

1 rue de la république Crest Drôme

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Cicatrices créatrices. Deux mots forts et sans équivoque que l’on pourrait utiliser pour présenter l’univers artistique de Rimé, rappeur à la plume mélancoliquement engagée.

1 rue de la république Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Creative scars. Two strong, unequivocal words that could be used to present the artistic universe of Rimé, a rapper with a melancholically committed pen.

German :

Kreative Narben. Zwei starke und unmissverständliche Worte, die man verwenden könnte, um das künstlerische Universum von Rimé, dem Rapper mit der melancholisch engagierten Feder, vorzustellen.

Italiano :

Cicatrici creative. Due parole forti e inequivocabili che potrebbero essere utilizzate per descrivere l’universo artistico di Rimé, rapper dalla penna malinconicamente impegnata.

Espanol :

Cicatrices creativas. Dos palabras fuertes e inequívocas que podrían utilizarse para describir el universo artístico de Rimé, un rapero con una pluma melancólicamente comprometida.

