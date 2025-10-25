Concert de rap: Rimé/Téty/H.Z à l’Hydre Crest
Concert de rap: Rimé/Téty/H.Z à l’Hydre
1 rue de la république Crest Drôme
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 22:00:00
2025-10-25
Cicatrices créatrices. Deux mots forts et sans équivoque que l’on pourrait utiliser pour présenter l’univers artistique de Rimé, rappeur à la plume mélancoliquement engagée.
1 rue de la république Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Creative scars. Two strong, unequivocal words that could be used to present the artistic universe of Rimé, a rapper with a melancholically committed pen.
German :
Kreative Narben. Zwei starke und unmissverständliche Worte, die man verwenden könnte, um das künstlerische Universum von Rimé, dem Rapper mit der melancholisch engagierten Feder, vorzustellen.
Italiano :
Cicatrici creative. Due parole forti e inequivocabili che potrebbero essere utilizzate per descrivere l’universo artistico di Rimé, rapper dalla penna malinconicamente impegnata.
Espanol :
Cicatrices creativas. Dos palabras fuertes e inequívocas que podrían utilizarse para describir el universo artístico de Rimé, un rapero con una pluma melancólicamente comprometida.
