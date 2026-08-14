Concert de Recife (Bossa Nova et Samba) Plogoff
vendredi 14 août 2026 · Plogoff
Informations pratiques
Plogoff
Concert de Recife (Bossa Nova et Samba)
L’épicerie générale de Plogoff Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez écouter le groupe Recife du Cap Sizun (reprises de bossas novas et sambas) vendredi 14 août à 18h à L’épicerie générale de Plogoff.
Une beau rendez-vous pour tous les mélomanes ou les curieux et ceux qui ont besoin de détente et un doux moment en perspective. Avec Fabienne Maussion au chant, Eric Alonso à la trompette et au bugle, Clément Moret à la guitare et Mathilde Roux à la harpe. .
L’épicerie générale de Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 16 45 48 00
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English :
L’événement Concert de Recife (Bossa Nova et Samba) Plogoff a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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