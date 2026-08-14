Informations pratiques

Plogoff

Concert de Recife (Bossa Nova et Samba)

L’épicerie générale de Plogoff Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez écouter le groupe Recife du Cap Sizun (reprises de bossas novas et sambas) vendredi 14 août à 18h à L’épicerie générale de Plogoff.

Une beau rendez-vous pour tous les mélomanes ou les curieux et ceux qui ont besoin de détente et un doux moment en perspective. Avec Fabienne Maussion au chant, Eric Alonso à la trompette et au bugle, Clément Moret à la guitare et Mathilde Roux à la harpe. .

L’épicerie générale de Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 16 45 48 00

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English :

L’événement Concert de Recife (Bossa Nova et Samba) Plogoff a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz