Concert de Reggae Soul train – Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin, 27 juin 2025 21:00, Monflanquin.

Lot-et-Garonne

Concert de Reggae Soul train Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

La Dame du Lac accueille Reggae Soul train 8 musiciens sur scène pour un répertoire de reprises Reggae et Soul.

Lee Fields, Charles Bradley, Janis Joplin, Ken Booth, Toots and the Maytals…

Réservation conseillée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

English : Concert de Reggae Soul train

German : Concert de Reggae Soul train

Italiano :

Espanol : Concert de Reggae Soul train

L’événement Concert de Reggae Soul train Monflanquin a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Coeur de Bastides