Concert de rentrée à Coquainvilliers Coquainvilliers

Concert de rentrée à Coquainvilliers

Salle polyvalente Coquainvilliers Calvados

Début : 2025-09-26 20:30:00

2025-09-26

La Cantarelle et les trois douets se partagent l’affiche pour un concert de rentrée.

Salle polyvalente Coquainvilliers 14130 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10

English :

La Cantarelle and les trois douets share the bill for a back-to-school concert.

German :

La Cantarelle und Les trois douets teilen sich das Plakat für ein Konzert zum Schuljahresbeginn.

Italiano :

La Cantarelle e les trois douets condividono il cartellone per un concerto « back-to-school ».

Espanol :

La Cantarelle y les trois douets comparten cartel en un concierto de vuelta al cole.

