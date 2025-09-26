Concert de rentrée à Coquainvilliers Coquainvilliers
Concert de rentrée à Coquainvilliers Coquainvilliers vendredi 26 septembre 2025.
Concert de rentrée à Coquainvilliers
Salle polyvalente Coquainvilliers Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
La Cantarelle et les trois douets se partagent l’affiche pour un concert de rentrée.
La Cantarelle et les trois douets se partagent l’affiche pour un concert de rentrée. .
Salle polyvalente Coquainvilliers 14130 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10
English :
La Cantarelle and les trois douets share the bill for a back-to-school concert.
German :
La Cantarelle und Les trois douets teilen sich das Plakat für ein Konzert zum Schuljahresbeginn.
Italiano :
La Cantarelle e les trois douets condividono il cartellone per un concerto « back-to-school ».
Espanol :
La Cantarelle y les trois douets comparten cartel en un concierto de vuelta al cole.
