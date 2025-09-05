Concert de rentrée à Mâcon Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon
Concert de rentrée à Mâcon Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon vendredi 5 septembre 2025.
Concert de rentrée à Mâcon
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 18:30:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Pour la 3e année consécutive, la Cité vous convie à son concert de rentrée. Un moment convivial pour se détendre en musique autour de la carte des vins de Bourgogne.
Nous vous donnons rendez-vous en compagnie de Bettman. Un guitariste qui jouera un répertoire varié de rock-blues/jazz/swing.
Dégustez et vivez un véritable moment de partage à la Cité à Mâcon.
Réserver. .
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 71 00 macon@citeclimatsvins.com
English : Concert de rentrée à Mâcon
German : Concert de rentrée à Mâcon
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de rentrée à Mâcon Mâcon a été mis à jour le 2025-08-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)