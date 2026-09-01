Informations pratiques

Molagnies

Concert de rentrée à Molagnies

3 Rue de l’Église Molagnies Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert de rentrée des Échos de la Forêt de Lyons à l’église St Mennevieux à Molagnies le samedi 26 septembre 2026 à 20h. Entrée gratuite avec participation au chapeau. Cet évènement est organisé par la commune et le CCAS. .

3 Rue de l’Église Molagnies 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 38 48

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English : Concert de rentrée à Molagnies

L’événement Concert de rentrée à Molagnies Molagnies a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray