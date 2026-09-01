Concert de rentrée à Molagnies Molagnies
samedi 26 septembre 2026 · Molagnies
Informations pratiques
Molagnies
Concert de rentrée à Molagnies
3 Rue de l’Église Molagnies Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Concert de rentrée des Échos de la Forêt de Lyons à l’église St Mennevieux à Molagnies le samedi 26 septembre 2026 à 20h. Entrée gratuite avec participation au chapeau. Cet évènement est organisé par la commune et le CCAS. .
3 Rue de l’Église Molagnies 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 38 48
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English : Concert de rentrée à Molagnies
L’événement Concert de rentrée à Molagnies Molagnies a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray