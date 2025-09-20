Concert de rentrée avec Turfu MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Concert de rentrée techno guinguette à la MJC !

Plus d’infos à la rentrée.

TURFU

Dark Guinguette – Techno Champêtre – Guinche Core

Depuis sa création au Portugal il y a maintenant 6 ans, Turfu arpente et ponce les routes de France et plus si affinités. Les sondages le prouvent: le public est tant varié qu’on y retrouve teuffeurs.ses aguerri.e.s, profs de SVT, enfants terribles et noctambules certifié.e.s. Union éternelle entre boîte à frisson et tête dans le caisson, le duo explore perpétuellement de nouveaux circuits en syntonie, dans le seul et unique but de célébrer l’ondulation du body. Pétales sur le visage, pluie de paillettes sur les corps, c’est la rosée pour le cœur, c’est la marée dans les terres.

MJC François Rabelais 12 Grande-Rue 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 http://www.mjcsavigny.net

