Concert de rentrée Barr

Concert de rentrée Barr dimanche 21 septembre 2025.

Concert de rentrée

8 Rue de l’église Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez vibrer au son d’un programme éclectique, mêlant énergie et émotions, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les Z’accords d’Éléon et la chorale Obernai Chante vous donnent rendez-vous pour leur grand concert de rentrée à l’église protestante de Barr.

Venez vibrer au son d’un programme éclectique, mêlant énergie et émotions, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 0 .

8 Rue de l’église Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 99 48 97 27 les.zaccords.deleon@gmail.com

English :

Come and enjoy an eclectic program, combining energy and emotion, in a warm and friendly atmosphere.

German :

Erleben Sie ein eklektisches Programm, das Energie und Emotionen in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre vereint.

Italiano :

Venite a godervi un programma eclettico di energia ed emozioni in un’atmosfera calda e amichevole.

Espanol :

Venga a disfrutar de un programa ecléctico de energía y emoción en un ambiente cálido y acogedor.

L’événement Concert de rentrée Barr a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du pays de Barr