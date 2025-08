Concert de rentrée De Paname à Cuba Centre Socioculturel Royan

Concert de rentrée De Paname à Cuba Centre Socioculturel Royan vendredi 26 septembre 2025.

Concert de rentrée De Paname à Cuba

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

En trio ou en quartet, Le Doigt dans l’Œil vous invite à un voyage musical dans une caravane transformée en scène mobile.

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 cscroyan.famille@gmail.com

English :

In trio or quartet, Le Doigt dans l??il invites you on a musical journey in a caravan transformed into a mobile stage.

German :

Le Doigt dans l? il lädt Sie als Trio oder Quartett zu einer musikalischen Reise in einem Wohnwagen ein, der in eine mobile Bühne verwandelt wurde.

Italiano :

In trio o in quartetto, Le Doigt dans l??il vi invita a un viaggio musicale in una roulotte trasformata in palcoscenico mobile.

Espanol :

En trío o en cuarteto, Le Doigt dans l??il le invita a un viaje musical en una caravana transformada en escenario móvil.

