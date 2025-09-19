Concert de rentrée Fleurey-sur-Ouche

Concert de rentrée

Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Début : 2025-09-19 20:30:00

CONCERT DE RENTREE AVEC UN GROUPE DE YUKULELE

AMBIANCE ASSUREE

BUFFET BUVETTE .

Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté vefo21410@gmail.com

