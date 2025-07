Concert de reprises Les Bergerhonnêtes Bistrot Culture Ainay-le-Château

Concert de reprises Les Bergerhonnêtes Bistrot Culture Ainay-le-Château mercredi 16 juillet 2025.

Concert de reprises Les Bergerhonnêtes

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 19:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Les Bergerhonnnêtes vous proposent leurs reprises de Michel Berger et Daniel Balavoine le mercredi 16 à 19h chez l’habitant, à Ainay le Château.

.

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

Les Bergerhonnnêtes will be playing covers of Michel Berger and Daniel Balavoine on Wednesday 16th at 7pm at a local house in Ainay le Château.

German :

Die Bergerhonnnêtes bieten ihre Coverversionen von Michel Berger und Daniel Balavoine am Mittwoch, den 16. um 19 Uhr bei den Einwohnern in Ainay le Château an.

Italiano :

Les Bergerhonnnêtes eseguiranno le loro cover di Michel Berger e Daniel Balavoine mercoledì 16 alle 19 in una casa privata di Ainay le Château.

Espanol :

Les Bergerhonnnêtes interpretarán sus versiones de Michel Berger y Daniel Balavoine el miércoles 16 a las 19.00 horas en un domicilio particular de Ainay le Château.

L’événement Concert de reprises Les Bergerhonnêtes Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-07-11 par Montluçon Tourisme