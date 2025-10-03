Concert de restitution de la Masterclass de Paul Agnew Salle socio-culturelle de Thiré Thiré

Concert de restitution de la Masterclass de Paul Agnew Salle socio-culturelle de Thiré Thiré vendredi 3 octobre 2025.

Salle socio-culturelle de Thiré 8 Rue du Braud Thiré Vendée

Début : 2025-10-03 11:00:00

fin : 2025-10-03 12:00:00

2025-10-03

Concert de restitution de la Masterclass Autour d’Handel

Dans le cadre de la collaboration pédagogique entre Les Arts Florissants et des institutions canadiennes, La Fondation Les Arts Florissants William Christie et la commune de Thiré sont heureux de vous inviter au concert de restitution. e Paul Agnew et ses élèves.

Sur réservation uniquement, places limitées. .

Salle socio-culturelle de Thiré 8 Rue du Braud Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 44 79 85 avaissiere@arts-florissants.org

English :

Concert to mark the end of the « Around Handel » Masterclass

German :

Abschlusskonzert der Masterclass « Rund um Händel »

Italiano :

Concerto di chiusura della Masterclass « Intorno a Handel

Espanol :

Concierto de clausura de la Masterclass « En torno a Haendel

