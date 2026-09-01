Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Concert de restitution de la résidence de Sarah-Grace Garves

Espace d’Art Contemporain « Les Roches » 77, route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’issue de sa résidence à l’Espace d’art contenporain des Roches, Sarah-Grace Garves propose un concert :

The Mystic Mouth : cinq générations de la musique vocale américaine

.

Espace d’Art Contemporain « Les Roches » 77, route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +32 498 66 99 41 sarahgracegraves@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the end of her residency at the Espace d’art contemporain des Roches, Sarah-Grace Garves will present a concert:

The Mystic Mouth: Five Generations of American Vocal Music

L’événement Concert de restitution de la résidence de Sarah-Grace Garves Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon