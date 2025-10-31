Concert de restitution de stage Bourges

Concert de restitution de stage Bourges vendredi 31 octobre 2025.

Concert de restitution de stage

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Gratuit

2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

2025-10-31

Concert de l’Académie Musicale du Cher

Depuis 1999, l’Académie Musicale du Cher réunit musiciens amateurs et professionnels autour d’une même passion la musique.

À l’occasion d’un stage d’orchestre d’harmonie, les participants issus des écoles de musique et sociétés musicales de la région auront l’opportunité de partager leur talent et de faire vibrer le public.

Venez découvrir le fruit de ce travail collectif lors du concert de restitution.

Une belle soirée musicale où énergie, émotion et convivialité seront au rendez-vous. .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Concert by the Académie Musicale du Cher

German :

Konzert der Académie Musicale du Cher

Italiano :

Concerto dell’Académie Musicale du Cher

Espanol :

Concierto de la Académie Musicale du Cher

