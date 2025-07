CONCERT DE RESTITUTION « DE TRAVERSEES EN TRAITS VERSEES » Sorèze

COURS DES BLEUS CITE DE SOREZE Sorèze Tarn

Début : 2025-07-26 19:00:00

2025-07-26

Un spectacle poétique pour restituer ce qui aura été confié pendant une immersion pour le projet De traversées en traits versés , l’artiste-interprète Laure Cecilio de la Compagnie Tintalada définit son rôle comme tel : A partir de chaque rencontre et de chaque histoire de rencontre, je veux transposer poétiquement ce qui a été confié comme une sorte d’écrivaine publique à la fois chansonnière, slameuse, poète . Le Samedi 26 Juillet à 19h00, dans la Cour des Bleus de la Cité de Sorèze, elle sera accompagnée du musicien beatboxer Robin Goldstyn (alias Louni). A deux, ils déclameront poétiquement et mettront en musique tout ce qui leur aura été confié précédemment. Grâce à leur regard poétique singulier, ils souhaitent mettre en lumière tout ce qui fait le sel d’un territoire : ses habitants, et surtout le fil qui les unit. Grâce au concours du PETR du Pays Lauragais, la représentation est gratuite, ouverte à tous et sera suivie d’un temps d’échanges avec l’équipe artistique. Venez nombreux ! .

COURS DES BLEUS CITE DE SOREZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 4 68 60 56 58

