Concert de restitution des ateliers LA NEF Saint-Dié-des-Vosges mercredi 11 mars 2026.
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Gratuit
Mercredi 2026-03-11 17:30:00
2026-03-11
Le conservatoire propose la restitution des ateliers autour de l’instrument de musique de l’épinette.Tout public
lanef@ca-saintdie.fr
English :
The conservatory presents a series of workshops on the musical instrument of the spinet.
