Concert de restitution des ateliers LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

Concert de restitution des ateliers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 17:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Le conservatoire propose la restitution des ateliers autour de l’instrument de musique de l’épinette.Tout public

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr

English :

The conservatory presents a series of workshops on the musical instrument of the spinet.

