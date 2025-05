Concert de restitution Masterclass de chant Festival Voce Humana – Plouaret, 31 mai 2025 16:00, Plouaret.

Côtes-d’Armor

Concert de restitution Masterclass de chant Festival Voce Humana Eglise Notre-Dame Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 16:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Masterclass de chant

Avec GUILHEM TERRAIL et ESTELLE BERÉAU

Programme Artistique

Ce stage propose une exploration du romantisme vocal à travers quelques-unes des plus belles œuvres pour voix et piano de cette période.

Le programme comprend

– Johannes Brahms Chansons Tziganes, op. 103 (texte en allemand)

– Œuvre pour quatre voix mixtes et piano

– Arrangement de Brahms lui-même pour soprano et piano (Estelle Béréau)

– Antonín Dvorák Duos Moraves, op. 32 (texte en tchèque)

– Arrangement pour chœur mixte et piano de Leos Janacek

– Œuvre pour soprano, alto et piano (Estelle Béréau et Guilhem Terrail)

– Henri Duparc Chansons (texte en français)

– Arrangements pour chœur mixte et piano par Denis Rouger

– Mélodies pour voix et piano (Guilhem Terrail)

Ce programme a été conçu pour combiner passages solistes et chœurs,

permettant d’aborder pédagogiquement la puissance de l’arrangement pour plusieurs voix d’une même œuvre et d’adapter la longueur du programme de concert pour les choristes amateurs.

Encadrement Artistique

Le stage sera dirigé par trois musiciens professionnels, offrant un accompagnement pédagogique et artistique de qualité

– Estelle Béréau Artiste lyrique, soprano et cheffe de chœur

– Guilhem Terrail Artiste lyrique, contre-ténor et chef de chœur

– Delphine Potin Pianiste accompagnatrice

Ces intervenants, spécialistes du répertoire romantique, guideront les choristes tout au long du stage à travers des séances de technique vocale, des répétitions en groupe restreint et en tutti ainsi que des sessions de préparation au concert.

Public Cible

Ce stage est destiné à 40 chanteurs amateurs ayant une expérience en chant choral et une capacité de lecture musicale suffisante pour préparer

individuellement les œuvres (texte et notes, avec fichiers midi fournis). Un équilibre entre les pupitres sera assuré, avec un minimum de 7 chanteurs (TB) et un maximum de 15 (SA) par pupitre.

Concert de Restitution

Le concert de restitution aura lieu le samedi 31 mai à 16h à Plouaret. Ce concert, d’une durée adaptable entre 40 et 70 minutes, permettra de partager le travail réalisé. Il sera structuré autour de morceaux interprétés par les intervenants en solo ou duo, ainsi que des pièces chorales travaillées pendant le stage. .

Eglise Notre-Dame

Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de restitution Masterclass de chant Festival Voce Humana Plouaret a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose