Concert de Reveil Matin Vins Histoires de Bières Le Tréport

Concert de Reveil Matin

Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

C’est le printemps ! Fêtez la Saint Patrick à Vins et Histoires de Bières. Nous vous proposons un concert avec le groupe Réveil Matin. Chansons françaises revisitées. En présence de la friterie JEAN-JEAN. Réservation conseillée. .

Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78 samyvinoes6@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Reveil Matin

L’événement Concert de Reveil Matin Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers