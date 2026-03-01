Concert de Reveil Matin Vins Histoires de Bières Le Tréport
Concert de Reveil Matin Vins Histoires de Bières Le Tréport vendredi 20 mars 2026.
Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-03-20 20:00:00
C’est le printemps ! Fêtez la Saint Patrick à Vins et Histoires de Bières. Nous vous proposons un concert avec le groupe Réveil Matin. Chansons françaises revisitées. En présence de la friterie JEAN-JEAN. Réservation conseillée. .
Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78 samyvinoes6@orange.fr
