Concert de Revival Group 56 Pop’n’roll Café de la Forge Guillac

Concert de Revival Group 56 Pop’n’roll

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Revival Group 56 se définit comme un groupe de “Pop’n’Roll” composé de 4 musiciens dont Bridget, chanteuse néo-zélandaise et véritable meneuse de revue. Le groupe propose des reprises de rock, pop et blues, anglophones comme francophones, avec un répertoire qui évolue en nouveautés et au gré des demandes du public. A 20h. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Revival Group 56 Pop’n’roll Guillac a été mis à jour le 2026-02-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande