Informations pratiques

Châteauroux

Concert de Richard Allen et Kenny Ruby

2 Rue Bernardin Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Le Chauffoir accueille en concert Richard Allen et Kenny Ruby pour une soirée exceptionnelle !

Richard Allen est un auteur-compositeur anglo-français dont l’univers mêle élégance folk, songwriting britannique et une touche impressionniste.

Portées par des mélodies lumineuses et une émotion sans artifice, ses chansons s’inscrivent hors des modes, dans une recherche de sincérité et de profondeur.

Sur scène, il propose des concerts intimes, habités et fédérateurs, où la proximité avec le public fait toute la différence. .

2 Rue Bernardin Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire lechauffoir@gmail.com

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English :

Le Chauffoir welcomes John Milocha for a two-day Theatre Master Class! Come with what you are and what you’re made of. It’s the most beautiful material!

L’événement Concert de Richard Allen et Kenny Ruby Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme