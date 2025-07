Concert de Robert Gillard Cayeux-sur-Mer

Concert de Robert Gillard Cayeux-sur-Mer vendredi 11 juillet 2025.

Concert de Robert Gillard

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 20:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Figure emblématique de Cayeux-sur-Mer, Robert Gillard a marqué la vie locale par son engagement et sa passion pour la musique. Son kiosque, lieu de rassemblement convivial et culturel, continue d’animer la ville au rythme des concerts, des bals et des rencontres estivales. Un héritage vivant au cœur du front de mer. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

